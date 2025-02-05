D-650’de 3 tır kazaya karıştı: Kilometrelerce kuyruk oluştu | Video
Sakarya’nın Geyve ilçesi D-650 karayolunda gece saatlerinde üç tırın karıştığı kazada uzun araç kuyrukları oluştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:20
Eyüpsultan’da okul müdürünün öldürülmesine ilişkin yargılama başladı | Video 05.02.2025 | 13:11
00:39
01:48
Tarsus'ta halk sağlığını tehdit eden 1.5 ton peynir ele geçirildi | Video 05.02.2025 | 12:45
01:23
D-650’de 3 tır kazaya karıştı: Kilometrelerce kuyruk oluştu | Video 05.02.2025 | 12:13
02:20
01:50
İstanbul’da çalıntı çekle 9.8 milyonluk vurgun: 5 gözaltı | Video 05.02.2025 | 12:00
00:52
İstanbul'da 'sarı serum' kabusu: Yine can aldı! | Video 05.02.2025 | 11:42
01:31
Tekirdağ’da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 05.02.2025 | 11:41
00:32
04:48
Edirne'de belediye ekiplerinin tehlikeli ağaç kesimi | Video 05.02.2025 | 10:46
00:26
Kendisini sevmiyor diye eniştesini böyle vurdu | Video 05.02.2025 | 10:46
01:17
Aldatılan eşten korkunç intikam! Masaj salonunda cam kırıklı işkence | Video 05.02.2025 | 10:33
00:26
Kendisini sevmiyor diye eniştesini böyle vurdu | Video 05.02.2025 | 10:32
01:10
07:20
05:29
Sıla bebek davasında ikinci duruşma bugün görülecek | Video 05.02.2025 | 10:19
05:23
Van'da buz tutan gölette ‘Eskimo’ usulü balık avı | Video 05.02.2025 | 10:19
02:35
Göl manzaralı Ekşisu Mesire Alanı ve kuş cenneti görsel şölen sundu | Video 05.02.2025 | 09:17
00:55
Minibüs şoförlerinin beyzbol sopalı kavgasında hayatını kaybetti | Video 05.02.2025 | 09:14
02:44
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı | Video 05.02.2025 | 08:59