Video Yaşam D-650’de 3 tır kazaya karıştı: Kilometrelerce kuyruk oluştu | Video
D-650’de 3 tır kazaya karıştı: Kilometrelerce kuyruk oluştu | Video

D-650’de 3 tır kazaya karıştı: Kilometrelerce kuyruk oluştu | Video

05.02.2025 | 12:13

Sakarya’nın Geyve ilçesi D-650 karayolunda gece saatlerinde üç tırın karıştığı kazada uzun araç kuyrukları oluştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, D-650 karayolu Geyve Kızılkaya Mahallesi Devebağırtan virajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilecik istikametine doğru ilerlemekte olan bobin yüklü 41 ABR 45 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrularak makaslayan tır yoldan çıktı. Aynı istikamette seyir halinde olan diğer iki tırında karıştığı kazada kara yolunda trafik çift yönlü ulaşıma kapandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Herhangi bir yaralananın olmadığı kazada ulaşıma kapanan yol, ekiplerce yapılan çalışma neticesinde yaklaşık 2 saat sonra tekrar açıldı.
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