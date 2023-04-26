Dağların süsü yaban keçileri Gümüşhane’de böyle görüntülendi | Video
Gümüşhane dağlarının süsü olarak kabul edilen ve kayaların usta tırmanıcısı olan yaban keçileri dronla görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından koruma ve gözlem çalışmalarını sürekli yapılması, vatandaşların da konudaki hassasiyeti nedeniyle kaçak avlanma oranı en az olan hayvanlar arasında yer alan yaban keçilerinin sayıları Gümüşhane'de hızla artıyor.
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