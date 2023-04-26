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Dağların süsü yaban keçileri Gümüşhane’de böyle görüntülendi | Video

Dağların süsü yaban keçileri Gümüşhane’de böyle görüntülendi | Video

26.04.2023 | 09:13

Gümüşhane dağlarının süsü olarak kabul edilen ve kayaların usta tırmanıcısı olan yaban keçileri dronla görüntülendi.

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Coğrafyasının yüzde 60'ını oluşturan dağlarda son yıllarda sayıları hızla artan yaban keçilerine ev sahipliği yapan Gümüşhane'de sayıları 2 bine varan yaban keçileri doğal yaşam alanlarında görüntülendi. Doğa gezisi esnasında İsmail Özdemir isimli bir vatandaş tarafından fark edilen ve dronla kayıt altına alınan eşsiz anlarda 4 adet dağ keçisi dinlenirken görülüyor. Gümüşhane dağlarının süsü olarak kabul edilen yaban keçilerini köylerinde görmekten çok mutlu olduklarını söyleyen İsmail Özdemir, "Bu harika hayvanları köyümüzde görmek, kendi yaşam alanlarında izlemek çok güzeldi. Dronu görünce korkmadılar fakat alçalmaya başlayınca biraz tedirgin olarak uzaklaştılar" dedi. Sarp ve yüksek kayalıklarda yaşamlarını sürdüren ve kayaların usta tırmanıcısı olan yaban keçileri yaşadıkları kayalıkların rengiyle aynı renkte oldukları için fark edilmesi çok zor olan bir hayvan. Gümüşhane'nin hemen her noktasında görülmeye başlayan ve il genelinde sayıları 2 bine varan yaban keçileri koruma altında olmaları nedeniyle avlanması yasak olan hayvanlar arasında yer alıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından koruma ve gözlem çalışmalarını sürekli yapılması, vatandaşların da konudaki hassasiyeti nedeniyle kaçak avlanma oranı en az olan hayvanlar arasında yer alan yaban keçilerinin sayıları Gümüşhane'de hızla artıyor.

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