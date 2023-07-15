Darbenin 7’nci yılında dev Türk bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asıldı | Video
15 Temmuz şehitler köprüsü’ne Fetullahçı darbe girişimin 7’nci yıl dönümünde İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği tarafından dev Türk Bayrağı asıldı.
Bayrak asımı öncesi açıklamalarda bulunan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "15 Temmuz hain darbe girişimi , yılı münasebetiyle geçmiş yıllarda da olduğu gibi Boğaz Köprüsü'ne o gün asılan bayrağımızın temsilen yine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliğimiz ve 15 Temmuz derneği olarak buradaki şehit ve gazi ailelerimizin katılımları ile birlikte tekrardan bayramınızı asacağız. Bu bayrağımızı hainler indirmesin diye hayatlarını seve seve feda eden şehitlerimizi hatırlayacağız, gazilerimizi hatırlayacağız. Burada asacağımız bayrak bu topraklarda göklerde dalgalanacak. Bu bayrak bizim özgürlüğümüz ve bağımsızlığımızın sembolü şehitlerimiz de bu manada bunu bildikleri için hayatlarını seve seve ortaya koydular. Şehitlerimize ve yakınlarına söz veriyoruz millet olarak bayrak asla inmeyecek vatan bölünmeyecek" dedi.
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