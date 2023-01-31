Video Yaşam DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda yabancı uyruklu 14 şüpheli gözaltına alındı | Video
DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda yabancı uyruklu 14 şüpheli gözaltına alındı | Video

DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda yabancı uyruklu 14 şüpheli gözaltına alındı | Video

31.01.2023 | 09:39

Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda yabancı uyruklu 14 şüpheli gözaltına alındı.

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