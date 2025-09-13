Denizde yüzdüğü esnada beyin kanaması geçiren vatandaşı deniz polisi kurtardı | Video 13.09.2025 | 09:51 Hatay’ın Arsuz ilçesinde denize giren bir vatandaş, yüzdüğü sırada beyin kanaması geçirdi. Arsuz Deniz Polisi’nin zamanında müdahalesiyle vatandaş hayata döndürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Arsuz ilçesi Üçgüllük Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde yüzen bir vatandaş aniden fenalaştı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Arsuz Deniz Polisi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşı denizden çıkardı.Sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kişi, daha sonra hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren vatandaşın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.