Denizde yüzdüğü esnada beyin kanaması geçiren vatandaşı deniz polisi kurtardı | Video
Hatay’ın Arsuz ilçesinde denize giren bir vatandaş, yüzdüğü sırada beyin kanaması geçirdi. Arsuz Deniz Polisi’nin zamanında müdahalesiyle vatandaş hayata döndürüldü.
Sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kişi, daha sonra hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren vatandaşın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:21
SON DAKİKA: Ümraniye’de İETT otobüsü alev alev yandı | Video 13.09.2025 | 09:51
00:44
00:57
Spor salonunun kurşunlanması olayında 4 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 12.09.2025 | 16:21
00:38
Osmaniye’de terör örgütlerine yönelik operasyon: 2 tutuklama | Video 12.09.2025 | 14:44
03:14
Kocaeli'de vahşet! Annesini ve 5 yaşındaki üvey kardeşini öldürdü | Video 12.09.2025 | 14:11
01:50
Bafra’da yaya geçidinde kaza feci kaza kamerada | Video 12.09.2025 | 14:03
02:13
Öğrenci servisine silahlı saldırı: 1’i öğrenci 2 yaralı | Video 12.09.2025 | 12:45
00:28
27 yıl 10 ayla aranan 16 yaşındaki şüpheliyi polis yakaladı | Video 12.09.2025 | 12:15
01:55
02:25
Enstitü Sosyal, öğrencilerin yeni rehberi | Video 12.09.2025 | 11:02
00:26
Ağaçta mahsur kalan kedi, merdiven yardımıyla kurtarıldı | Video 12.09.2025 | 09:38
00:56
02:53
Kocaeli'de lojistik deposunda yangın: Alevler geceyi aydınlattı | Video 12.09.2025 | 08:22
01:45
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu anlar! 12.09.2025 | 00:28
02:35
05:30
05:30
00:40
Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu: 37 kilo skunk ele geçirildi | Video 11.09.2025 | 15:37
00:45
Gaziantep'te kurşunlama olayları şüphelisi 6 şahıs yakalandı | Video 11.09.2025 | 14:34
00:59
Zeytinburnu'nda hastane bahçesinde silahlı saldırı! | Video 11.09.2025 | 14:20