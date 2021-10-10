Video Yaşam Denize girenlere elektrik gibi çarpan 'denizanası' uyarısı | Video
Denize girenlere elektrik gibi çarpan 'denizanası' uyarısı | Video

Denize girenlere elektrik gibi çarpan 'denizanası' uyarısı | Video

10.10.2021 | 13:13

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bağcılar’da çatı yangını 00:49
Bağcılar'da çatı yangını 10.10.2021 | 14:11
Kendisine satırla saldıran sevgilisi için gözyaşı döküp feryat etti | Video 02:44
Kendisine satırla saldıran sevgilisi için gözyaşı döküp feryat etti | Video 10.10.2021 | 14:06
Sınıflara dalıp derslere giren keçi çocukların ilgi odağı oldu | Video 04:42
Sınıflara dalıp derslere giren keçi çocukların ilgi odağı oldu | Video 10.10.2021 | 13:41
Karaman’da seyir halindeki tırın dorsesi telefon direğini yıktı 00:50
Karaman’da seyir halindeki tırın dorsesi telefon direğini yıktı 10.10.2021 | 13:55
Su sayaçlarını çalan hırsız kamerada 00:14
Su sayaçlarını çalan hırsız kamerada 10.10.2021 | 13:41
Denize girenlere elektrik gibi çarpan ’denizanası’ uyarısı | Video 04:16
Denize girenlere elektrik gibi çarpan 'denizanası' uyarısı | Video 10.10.2021 | 13:13
Kastamonu’da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti 02:14
Kastamonu'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti 10.10.2021 | 13:24
Belinden çıkardığı tabancanın ateş almasıyla yaralandı 01:09
Belinden çıkardığı tabancanın ateş almasıyla yaralandı 10.10.2021 | 13:24
İzmir’de dehşet! Kız arkadaşını defalarca bıçaklayıp intihar etti | Video 02:17
İzmir'de dehşet! Kız arkadaşını defalarca bıçaklayıp intihar etti | Video 10.10.2021 | 13:11
Kağıthane’de iş yerine kumar operasyonu kamerada | Video 01:07
Kağıthane'de iş yerine kumar operasyonu kamerada | Video 10.10.2021 | 13:14
Deniz kıyısında midye yiyen su samuru kameraya yakalandı | Video 01:01
Deniz kıyısında midye yiyen su samuru kameraya yakalandı | Video 10.10.2021 | 13:11
AVM faresi iki küçük hırsız yakalandı | Video 00:27
AVM faresi iki küçük hırsız yakalandı | Video 10.10.2021 | 13:13
Matematik öğretmeninden market çalışanı kadına iğrenç taciz! Zarfın içinde... | Video 01:21
Matematik öğretmeninden market çalışanı kadına iğrenç taciz! Zarfın içinde... | Video 10.10.2021 | 13:14
Eskişehir’de motosiklet çalan 4 kişi tutuklandı 01:29
Eskişehir'de motosiklet çalan 4 kişi tutuklandı 10.10.2021 | 12:36
Operasyonda ele geçirilen 140 yıllık Yahya Peygamber tablosu, orijinal çıktı | Video 04:30
Operasyonda ele geçirilen 140 yıllık Yahya Peygamber tablosu, orijinal çıktı | Video 10.10.2021 | 12:26
Kimliğim yanımda yok diyen dilencinin foyası ayağa kalkınca ortaya çıktı 04:37
"Kimliğim yanımda yok" diyen dilencinin foyası ayağa kalkınca ortaya çıktı 10.10.2021 | 12:13
Kocaeli’de dere yatağı çöplüğe döndü 01:43
Kocaeli'de dere yatağı çöplüğe döndü 10.10.2021 | 12:10
Karşı yönden gelen tıra çarpmak istemeyince şarampole böyle uçtu 02:32
Karşı yönden gelen tıra çarpmak istemeyince şarampole böyle uçtu 10.10.2021 | 11:59
Sultangazi’de kendilerini baba-oğul diye tanıtan hırsızlar kamerada 05:16
Sultangazi'de kendilerini baba-oğul diye tanıtan hırsızlar kamerada 10.10.2021 | 11:32
Esenyurt’ta mağazadan 3 milyon liralık cep telefonu hırsızlığı kamerada 02:36
Esenyurt'ta mağazadan 3 milyon liralık cep telefonu hırsızlığı kamerada 10.10.2021 | 11:21

Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya Yat Limanı açıklarında yoğunlukla görülen Kızıldeniz kökenli denizanalarına karşı uyardı. Denize girenlerde elektrik çarpmasına benzer yakınmalar olduğunu belirten Prof. Dr. Gökoğlu, ?Çok yakıcı uzantıları var. Sopayla aldığım halde vücudumuzun çıplak noktalarında hemen etkisini gösterdi. Balıklara zararı yok" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

AKDENİZ Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya Yat Limanı açıklarında yoğunlukla görülen Kızıldeniz kökenli denizanalarına karşı uyardı. Denize girenlerde elektrik çarpmasına benzer yakınmalar olduğunu belirten Prof. Dr. Gökoğlu, ?Çok yakıcı uzantıları var. Sopayla aldığım halde vücudumuzun çıplak noktalarında hemen etkisini gösterdi. Balıklara zararı yok" dedi.

Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz ve Ege sahillerine yerleşen ve burada hem balıklara hem de balıkçılara zarar veren başta balon balığı olmak üzere aslan balığı, denizkestanesi gibi göçmen türlerin sayısı 65'e yükseldi. Küresel ısınma ve Süveyş Kanalı'nın derinleşmesi nedeniyle göç eden türler, Akdeniz'i kendilerine yurt edindi.

Akdeniz kıyılarında sıkça karşılaşılan bu türlerden biri de istilacı denizanası. Özellikle ekim-kasım ayları arasında göç ederken yer değiştiren ve kıyıya yakın noktalarda deniz tabanında görülen bu canlı, AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, tarafından görüntülendi.

ELEKTRİK GİBİ ÇARPIYOR
Denize girenlerin birçoğunda elektrik çarpmasına benzer yakınmalar tespit edildiğini ifade eden Prof. Dr. Gökoğlu, denizanalarının Kaleiçi Yat Limanı açıklarında çoğunlukta olduğunu söyledi. Dalış yaptıklarında her 1 metrekarede 1 denizanası gördüğünü ifade eden Prof. Dr. Gökoğlu, ?Çok yakıcı uzantıları var. Sopayla aldığım halde vücudumuzun çıplak noktalarında hemen etkisini gösterdi. Balıklara bir zararı yok. Besinin bol olduğu yerlerde olur bu denizanaları. Denize giren vatandaşlar dikkatli olsunlar" diye konuştu.

OLTAYA TAKILAN BALIĞI KURTARDI
Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, önceki gün yaptığı dalışta bir balığın, amatör balıkçının oltasından koptuğu tahmin edilen misinaya yakalandığını fark etti. Balığı bulunduğu yerden kurtarmak isteyen Prof. Dr. Gökoğlu, balığın misinanın ucundaki iğneyi yuttuğunu görünce misinayı, balığın ağzına yakın noktadan kesmek zorunda kaldı. Özgürlüğüne kavuşan balık yüzerek gözden kayboldu.
Görüntü dökümü:

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA