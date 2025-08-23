Denizli'de orman yangını

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi Denizli - Antalya karayolu kenarında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Karadan ekiplerin müdahale ettiği yangına 1 yangın söndürme helikopteri de havadan destek veriyor. Hızla yayılan yangına söndürme çalışmaları devam ediyor.