Video Yaşam Denizli'de orman yangını
Denizli'de orman yangını

Denizli'de orman yangını

23.08.2025 | 17:11

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesinde orman yangını başladı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi Denizli - Antalya karayolu kenarında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Karadan ekiplerin müdahale ettiği yangına 1 yangın söndürme helikopteri de havadan destek veriyor. Hızla yayılan yangına söndürme çalışmaları devam ediyor.
