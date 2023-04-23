Video Yaşam Deprem bölgesinde afetzede çocuklar için etkinlikler düzenleniyor | Video
Deprem bölgesinde afetzede çocuklar için etkinlikler düzenleniyor | Video

Deprem bölgesinde afetzede çocuklar için etkinlikler düzenleniyor | Video

23.04.2023 | 13:33

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda deprem bölgesindeki afetzede çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

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