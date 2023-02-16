Deprem bölgesinde baba olacağının haberini alan madenci konuştu: "Buruk bir sevinç yaşadım" | Video
Zonguldaklı madenci Uğur Büyükyıldız, baba olacağının haberini deprem bölgesi Hatay’da aldı. Arkadaşlarının video çektiği esnada haberi alan Yıldız’ın tepkisi yüzleri gülümsetti. Enkaz çalışmasına gelen ve baba olacağının haberini alan madenci Büyükyıldız, “Mutlu oldum ama yansıtamadım, buruk bir sevinç yaşadım” dedi.
"MUTLU OLDUM AMA YANSITAMADIM, BURUK BİR SEVİNÇ YAŞADIM"
Baba olacağının haberini alan Uğur Büyükyıldız, "Enkazdan geldikten sonra arkadaşlarım ile soba başında muhabbet ediyorduk, bu arada eşimden telefon geldi ve 5 buçuk aylık hamile olduğunu söyledi. Mutlu oldum ama yansıtamadım, buruk bir sevinç yaşadım. Çünkü Hatay'dayız ve yarısı gitmiş durumda, çok üzülüyoruz. Sevincimi içimde yaşadım. Buraya gönüllü olarak geldik, görev çıktı ancak gitmek isteyenler geldi, kalmak isteyenler kaldı" dedi.
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