Deprem genç yıldızı da vurdu! 'Hataylı Pele'nin futbol rüyası yarım kaldı | Video

"Babam ya topçu ya popçu olacaksın' derdi. Topçu olmayı tercih ettim" diyen Hataylı Yusuf Emir İpek (21), oynadığı takımlarda başarılı futbolla göz doldurdu. İki ayağını etkili kullanabilen ve kıvraklığıyla dikkat çeken "Pele" lakaplı Yusuf İpek, çalımlarıyla adeta izleyenleri hayran bıraktırdı. Ancak Hataylı Pele'nin kariyeri, asrın felaketiyle yerle bir oldu. Evini ve tüm hatıralarını depremde kaybeden genç yıldız, aylardır ailesiyle konteynerde yaşıyor. SABAH'a konuşan Yusuf Emir İpek, şunları söyledi: "Güzel bir ivme yakalamıştım. Birinci lige gitmek için çabalıyordum. Fakat ailemi yalnız bırakamazdım. Futbol rüyam yarım kaldı. Onlar için yeniden daha çok oynamak istiyorum"