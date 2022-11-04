Video Yaşam Depremde balkondan atlayan genç hayatını kaybetti | Video
Depremde balkondan atlayan genç hayatını kaybetti | Video

Depremde balkondan atlayan genç hayatını kaybetti | Video

04.11.2022 | 16:38

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İzmir'deki 4,9'luk depremde balkondan atlayan ve ağır yaralanan 18 yaşındaki Efe Altay Saral kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı.

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