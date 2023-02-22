Depremde hayatını kaybeden üniversite öğrencisinden geriye şarkı söylediği görüntüler kaldı | Video
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Yasemin Eren ve ailesi Erzurum'un Horasan ilçesinde toprağa verildi. Şarkı söyleyen üniversite öğrencisi Yasemin Eren’in videosu sosyal medyada izleyenleri duygulandırdı.
Üniversite öğrencisi Yasemin Eren'den ise geriye 'Gönül' şarkısını söylediği videosu kaldı. İzleyenleri duygulandıran videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı, "Yaşanan deprem sonucunda Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerimizden Yasemin Eren'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kalbim dağlandı, yüreğim sızladı. Geriye o güzel sesi kaldı. Allah rahmet eylesin, mekânın cennet olsun güzel kızım" ifadelerine yer verdi.
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