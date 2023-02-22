Depremde hayatını kaybeden üniversite öğrencisinden geriye şarkı söylediği görüntüler kaldı | Video 22.02.2023 | 09:28 Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Yasemin Eren ve ailesi Erzurum'un Horasan ilçesinde toprağa verildi. Şarkı söyleyen üniversite öğrencisi Yasemin Eren’in videosu sosyal medyada izleyenleri duygulandırdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremin ardından enkaz altında kalan Erzurum'un Horasan ilçesi nüfusunu kayıtlı Kahramanmaraş'ta Psikolojik Danışman olarak görev yapan Leyla Eren, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Yasemin Eren, Murat Eren, Fırat Eren, anne Nurgül Eren, Mis apartmanında yaşanan deprem nedeniyle yıkılan evin enkazında kaldılar. Ekiplerin enkazda yaptığı arama kurtarma çalışmalarında Eren ailesinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Leyla Eren, Yasemin Eren, Murat Eren, Fırat Eren, anne Nurgül Eren'in cenazeleri memleketleri Horasan ilçesine getirildi. Orta camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Horasan Mezarlığına defnedildiler.Üniversite öğrencisi Yasemin Eren'den ise geriye 'Gönül' şarkısını söylediği videosu kaldı. İzleyenleri duygulandıran videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı, "Yaşanan deprem sonucunda Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerimizden Yasemin Eren'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kalbim dağlandı, yüreğim sızladı. Geriye o güzel sesi kaldı. Allah rahmet eylesin, mekânın cennet olsun güzel kızım" ifadelerine yer verdi.