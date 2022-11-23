Video Yaşam Depremi önceden mi hissetti? Kafesteki papağan depremden önce adeta çıldırdı | Video
Depremi önceden mi hissetti? Kafesteki papağan depremden önce adeta çıldırdı | Video

Depremi önceden mi hissetti? Kafesteki papağan depremden önce adeta çıldırdı | Video

23.11.2022 | 06:03

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Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul’da da hissedilirken, Pendik’te depremi önceden hisseden papağanın çırpınışları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yapılan açıklamaya göre saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem Marmara Bölgesinde hissedilirken, İstanbul'da da hissedildi. Pendik'te ise evde bulunan bir papağanın depremi önceden hissettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, deprem anında papağan yaklaşık 19 saniye boyunca kanatlarını çırptığı, kafesten kurtulmaya çalıştığı görülüyor.

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