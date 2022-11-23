Depremi önceden mi hissetti? Kafesteki papağan depremden önce adeta çıldırdı | Video
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Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul’da da hissedilirken, Pendik’te depremi önceden hisseden papağanın çırpınışları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.