Depremin yeni görüntüleri çıktı: Binaların çatlaması, çökmesi kamerada | Video
Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Kahramanmaraş merkezli ilk depremin ardından, kentteki hasar tespitlerini yapabilmek için drone ile çekim yaptığı sırada ikinci büyük deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş merkezli ilk depremin ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentteki hasar tespitlerini yapabilmek için drone ile çekim yaptığı sırada ikinci büyük deprem meydana geldi. Çekilen drone görüntüsünde ikinci depremin etkisi ile bazı binaların yerle bir olduğu görülürken, felaketin büyüklüğü de gözler önüne serildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:41
00:54
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı | Video 22.02.2023 | 10:56
02:50
Husumetli olduğu kadını aracının kaputunda kilometrelerce taşıdı | Video 22.02.2023 | 10:56
00:46
Tek adreste ele geçirildi! Piyasa değeri 16 milyon lira | Video 22.02.2023 | 10:10
02:11
02:05
Kahraman köpek Proteo'nun adı Kocaeli'de yaşatılacak | Video 22.02.2023 | 08:54
01:24
Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 7 patlama | Video 22.02.2023 | 00:10
02:55
Beylikdüzü'nde kafe önünde silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 22.02.2023 | 00:10
00:36
Meksika’da at süren kişi otomobile çarptı, sonra olay yerinden kaçtı | Video 21.02.2023 | 23:53
02:07
Meksika’da tren tırı biçti | Video 21.02.2023 | 22:49
00:11
00:36
02:46
Sessizliğe bürünen Kahramanmaraş'ın ara sokakları böyle görüntülendi | Video 21.02.2023 | 15:59
01:10
"Korku" çetesi çökertildi! 700 mermiyle yakalandılar | Video 21.02.2023 | 14:03
02:48
Hatay'da su güvenliği için çalışmalar devam ediyor | Video 21.02.2023 | 13:58
01:20
Dövme yaptıramayan şahıs iş yerini böyle kurşunladı | Video 21.02.2023 | 13:58
00:59
01:21
Fatih'te metruk binanın çökme anı kamerada | Video 21.02.2023 | 12:33
01:07
Çalıştıramadıkları otomobili iterek çalan şüpheliler yakalandı | Video 21.02.2023 | 09:39
03:17
Eşini bıçaklayarak öldürdü, annesini yaraladı | Video 21.02.2023 | 09:38