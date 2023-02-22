Depremin yeni görüntüleri çıktı: Binaların çatlaması, çökmesi kamerada | Video 22.02.2023 | 12:26 Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Kahramanmaraş merkezli ilk depremin ardından, kentteki hasar tespitlerini yapabilmek için drone ile çekim yaptığı sırada ikinci büyük deprem meydana geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli ilk depremin ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentteki hasar tespitlerini yapabilmek için drone ile çekim yaptığı sırada ikinci büyük deprem meydana geldi. Çekilen drone görüntüsünde ikinci depremin etkisi ile bazı binaların yerle bir olduğu görülürken, felaketin büyüklüğü de gözler önüne serildi.