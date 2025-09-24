Depremzede esnaf iş hayaliyle çıktığı yolda 160 bin TL dolandırıldı | Video
Hatay'da depremde iş yeri yıkılan vatandaş, kendini devlet memuru olarak tanıtan bir kişi tarafından iş yeri ve makine sağlamak vaadiyle 160 bin TL dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu.
Bir ay önce adliyeye giderek suç duyurusunda bulunduğunu, bir hafta önce de tekrar şikayetçi olduğunu söyleyen Mehmet Mithat Öğütçü, "Kendini devlet memuru olarak çalışan bir kişi olarak tanıttı. Bana iş yeri, makine ve sigorta sözü verdi. Hatta 650 metrekarelik bir yer ayarladığını söyledi. Gösterdiği dekontlar ve belgelerle inandırdı. Ama ne iş yerim oldu ne makinelerim geldi. 160 bin liramı aldı kayboldu. En çok devlet memuru çalışanı olduğuna inandığım için yanıldım. Zor koşullarda kazandığım alın teri paramı geri istiyorum. Ülkemin adaletine güveniyorum" dedi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:09
Depremzede esnaf iş hayaliyle çıktığı yolda 160 bin TL dolandırıldı | Video 24.09.2025 | 10:29
00:31
00:36
Sındırgı'da deprem anı kamerada | Video 24.09.2025 | 10:03
01:45
Kalabalığın arasına daldı, husumetlisini başından böyle vurdu | Video 24.09.2025 | 09:26
00:32
Ordudan ihraç edilen FETÖ'cü firari astsubay yakalandı | Video 24.09.2025 | 09:25
00:19
Bursa'da mağaza kundaklama soruşturmasında 3 tutuklama | Video 24.09.2025 | 08:25
00:45
Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 24.09.2025 | 08:25
01:56
Yenişehir kırsalında yangın paniği | Video 23.09.2025 | 16:36
05:48
00:11
04:14
Ankara’daki geri dönüşüm fabrikasında yangın | Video 23.09.2025 | 14:25
00:40
Antalya’da dublörlü 730 milyonluk vurgun planı çöktü: 7 tutuklama | Video 23.09.2025 | 14:02
00:52
Camiyi kül eden yangının görüntüsü ortaya çıktı | Video 23.09.2025 | 13:38
09:56
Isparta'da yokuş yukarı giden otomobillerin sırrı çözüldü | Video 23.09.2025 | 13:15
07:20
00:25
Yeniden örgütlenme çabasındaki 4 FETÖ mensubu yakalandı | Video 23.09.2025 | 12:01
00:29
00:34
00:29