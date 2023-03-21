Depremzedeler dehşet anlarını anlattı: “Böyle bir şey görmedik dağlar bölük bölük bölündü” | Video
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi’nde adeta taş üstünde taş kalmadı. Malatya’nın Akçadağ ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlere dört bir yanını dağların kuşattığı mahallelerinde yakalanan depremzedeler o anları anlattı: “ Böyle bir şey görmedik dağlar bölük bölük bölündü”
"DAĞLARIMIZ BÖLÜK BÖLÜK BÖLÜNDÜ"
Depremin evlerinin yanı sıra mahalleyi kuşatan dağları da vurduğunu aktaran Mehmet Akgün," 63 yaşındayım böyle bir şey görmedim dağlarımız bölük bölük bölündü. Dağlarımızda bölünmeyen kaya kalmadı. İt kayası üç metre arkaya bölündü, ışkan değimiz dağ yarıya bölündü her taraf paramparça oldu" dedi.
Depremde dağlarda kopan kayaların yolu kapattığını kaydeden Davut İnkaya ise " Kozlu Mahallesinde yaşayan bir esnafım. Depremi mahallemizde yaşadım. Allah bir daha vermesin kimseye yaşatmasın it kayası dediğimiz dağın arka tarafı bölündü. Dağlarda kopan kayalar yolu kapattı kepçeler yolu açamadı. Mahallemizde de hasar çok evlerimizde oturulacak bir hal yok " diye konuştu.
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