Develeri rakiplerinden ayırmaya çalışan görevliler zor anlar yaşadı
Antalya’nın Kumluca ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen deve güreşlerine bu yıl 132 güreş devesi katıldı. Kumluca Belediyesi'nin desteğiyle Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği'nce düzenlenen güreşlere, Antalya, Aydın, Denizli, Muğla ve İzmir'den getirilen 132 güreş devesi katıldı. Bazı develeri rakiplerinden ayırmak isteyen görevliler zor anlar yaşadı.
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