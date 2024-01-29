Video Yaşam Develeri rakiplerinden ayırmaya çalışan görevliler zor anlar yaşadı
Develeri rakiplerinden ayırmaya çalışan görevliler zor anlar yaşadı

Develeri rakiplerinden ayırmaya çalışan görevliler zor anlar yaşadı

28.01.2024 | 23:56

Antalya’nın Kumluca ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen deve güreşlerine bu yıl 132 güreş devesi katıldı. Kumluca Belediyesi'nin desteğiyle Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği'nce düzenlenen güreşlere, Antalya, Aydın, Denizli, Muğla ve İzmir'den getirilen 132 güreş devesi katıldı. Bazı develeri rakiplerinden ayırmak isteyen görevliler zor anlar yaşadı.

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