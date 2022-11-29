DHKP/C'nin Türkiye sözde sorumlusu adliyeye sevk edildi | Video

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Terör örgütü DHKP/C’nin Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen ve İstanbul’da yakalandığı duyurulan Gülten Matur, adliyeye sevk edildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan çıkan yakalama kararı sonrasında firari durumda bulunan aşırı sol terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye Sorumlusu Gülten Matur'un, yurt dışına çıkma arayışında olduğu iddia edilmiş, bu çerçevede gerçekleştirilen ortak operasyonla yakalanmıştı.
MİT ve emniyetin düzenlediği ortak operasyonla yakalanan Matur'un polisteki ifade işlemleri bugün sona erdi.
Örgüt sorumlusunun, sabah erken saatlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü ve buradan da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiği öğrenildi.