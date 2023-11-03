Dilan Polat Engin Polat soruşturmasında son dakika görüntüleri! Ankara'ya uzandı 03.11.2023 | 11:19 Gözaltındaki Dilan ve Engin Polat soruşturması kapsamında Ankara’da dört kişi gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 24’e yükseldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gözaltındaki Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili soruşturma Ankara'ya uzandı. Dilan ve Engin Polat'ın paralarının Ankara'daki bir Medikal firması üzerinden bazı kişilerin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Aktarılan paranın bir milyon 800 bin lira olduğu ifade edildi. Ankara'da dört kişi gözaltına alındı. İstanbul'da üç kişi daha gözaltına alındı ve gözaltı sayısı 24'e yükseldi. Ankara'da gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyeti'ne getirildi. Gözaltına alınanların isimlerinin Gözde Bilgiç, İsmail Bilgiç, Kübra Doğan ve Mustafa Özalp olduğu belirtildi. Nilgül Yılmaz, Metin Yılmaz, Gürsel Yılmaz'ın ise İstanbul'da gözaltına alınan diğer isimler olduğu ifade edildi. Gözaltına alınanlardan sekiz kişinin ifadesinin alındığı öğrenildi. Emir SOMER / SABAH