Video Yaşam Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda sebze yüklü kamyon devrildi: 1 ölü | Video
Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda sebze yüklü kamyon devrildi: 1 ölü | Video

Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda sebze yüklü kamyon devrildi: 1 ölü | Video

11.04.2025 | 14:19

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu 30'uncu kilometresinde sebze yüklü kamyon devrildi, ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu 30'uncu kilometresinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 33 ATP 092 plakalı sebze yüklü kamyon şoförü yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon devrildi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yol tek şeritli açılırken kamyon dorsesinden dağılan sebzelerin toplanmasıyla birlikte trafik ulaşıma açıldı. İsmi öğrenilemeyen sürücü ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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