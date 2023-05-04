Video Yaşam Diyarbakır’da 194 aile konteyner kente yerleştirildi | Video
Diyarbakır’da 194 aile konteyner kente yerleştirildi | Video

Diyarbakır’da 194 aile konteyner kente yerleştirildi | Video

04.05.2023 | 09:35

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da hazırlanan konteyner kente afetzedelerin kayıt işlemeleri devam ederken şimdiye kadar 194 aile yerleştirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler için AFAD koordinatörlüğünde merkez Kayapınar ilçesinde yaklaşık 55 bin metrekare alanda konteyner kentin kurulumu tamamlandı. 621 konteynerin kurulduğu alanda, çocuk oyun grubu, sağlık tesisi, sosyal market, mescit, çamaşırhane, basketbol sahası, çocuklar için eğitim salonu, kütüphane ve yönetim ofisi de yer alıyor. Konteynerlere, kombi, ısıtıcı, elbise dolabı, ocak, yatak grubu, buzdolabı, hijyen seti, gıda kolisi gibi temel ihtiyaçlar da yerleştirildi. Afetzedeler, yapılan kabul işlemlerinin ardından kendilerine tahsis edilen konteynerlere yerleşmeye başladı.

"BİZE BURAYI AÇTIKLARI İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"
Ailesine tahsis edilen konteynere yerleşen depremzede Kader İler, İHA muhabirine, Diyarbakır'da yaşadıklarını, Kayapınar ilçesinde oturduklarını söyledi. Evlerinin orta hasar olduğunu, ekiplerin tekrar yaptığı kontrollerde ağır hasar olduğunu belirten İler, "Yurtta kalıyordum. Konteyner çıktı ve artık buraya yerleşeceğim. Psikolojimiz bozuldu. Be depremin en mağduru da çocuklardır. Biz yetişkinler anlıyoruz da çocuk olunca bizim için biraz zor oluyor. Bize burayı açtıkları için çok teşekkür ediyoruz. Burası olmasaydı resmen sokakta kalıyorduk. Şükürler olsun devletimize, burası oldu" dedi. Depremzede kızının yanına gelen anne Hacire Çelik, kızının Galeria Sitesinde oturduğunu ve onunla buraya geldiğini dile getirdi. Depremzede Burhan Korkmaz ise, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde kaldıklarını ifade etti. Binalarının orta hasarlı olduğunu aktaran Korkmaz, "Üç aya yakın köyde akrabalarda kalıyorduk. Oraya buraya, bazen arabada kalıyorduk. Buranın yapımı yeni bitmiş. Bizi konteyner verecekler diye çağırdılar. Dün aradılar, bugün geldik anahtar teslim aldık. Buraya yerleşeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Başvuru yapan depremzedelerden 194 aile, 879 kişi, 218 konteynere yerleştirildi. 6 aile feragat ederken, işlemleri tamamlananların peyderpey yerleşimi sürecek.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Banyo ve tuvalette üretilen 3 bin 390 litre sahte içki ele geçirildi | Video 01:53
Banyo ve tuvalette üretilen 3 bin 390 litre sahte içki ele geçirildi | Video 04.05.2023 | 10:14
Paravan Şebekesi’nin iki milyonluk vurgunu… Operasyonla çökertildi | Video 00:46
Paravan Şebekesi’nin iki milyonluk vurgunu… Operasyonla çökertildi | Video 04.05.2023 | 10:36
Çanakkale Ruhu Sındırgı’ya taşındı | Video 04:03
Çanakkale Ruhu Sındırgı’ya taşındı | Video 04.05.2023 | 09:40
Sosyal medyada tanıştıkları kadınları çağırıp gasbettiler | Video 01:15
Sosyal medyada tanıştıkları kadınları çağırıp gasbettiler | Video 04.05.2023 | 10:00
Diyarbakır’da son fön operasyonu | Video 00:52
Diyarbakır’da "son fön" operasyonu | Video 04.05.2023 | 10:03
Terör örgütünün gençlik yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı… | Video 00:31
Terör örgütünün gençlik yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı… | Video 04.05.2023 | 10:03
Diyarbakır’da 194 aile konteyner kente yerleştirildi | Video 03:12
Diyarbakır’da 194 aile konteyner kente yerleştirildi | Video 04.05.2023 | 09:35
Liselilerin görme engelliler için tasarladığı ‘Konuşan Fırın’ TEKNOFEST’te ikinci oldu | Video 02:54
Liselilerin görme engelliler için tasarladığı ‘Konuşan Fırın’ TEKNOFEST’te ikinci oldu | Video 04.05.2023 | 09:06
Ayakkabı mağazasında uyuşturucu hap ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı | Video 01:39
Ayakkabı mağazasında uyuşturucu hap ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı | Video 04.05.2023 | 09:01
Cenazeyi defnettiler, mezarlık çıkışı kabusu yaşadılar: 6 yaralı | Video 01:04
Cenazeyi defnettiler, mezarlık çıkışı kabusu yaşadılar: 6 yaralı | Video 04.05.2023 | 08:51
Parkur bitişini kaçırıp kaybolan 4 rafting sporcusu Melen Barajı’nda bulundu | Video 00:18
Parkur bitişini kaçırıp kaybolan 4 rafting sporcusu Melen Barajı'nda bulundu | Video 04.05.2023 | 08:50
Aylar önce kurşunlanan oto galeride, bu sefer de lüks otomobiller alev alev yandı | Video 04:02
Aylar önce kurşunlanan oto galeride, bu sefer de lüks otomobiller alev alev yandı | Video 04.05.2023 | 08:27
Kartal’da mobilya atölyesi alev alev yandı | Video 04:21
Kartal’da mobilya atölyesi alev alev yandı | Video 04.05.2023 | 08:17
Eceabat açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi | Video 01:43
Eceabat açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi | Video 04.05.2023 | 08:17
Demir kapıya çarpan ticari araç ikiye bölündü, 2 ölü, 1 yaralı | Video 01:22
Demir kapıya çarpan ticari araç ikiye bölündü, 2 ölü, 1 yaralı | Video 04.05.2023 | 08:17
Boğa matadoru metrelerce havaya fırlattı | Video 00:38
Boğa matadoru metrelerce havaya fırlattı | Video 04.05.2023 | 00:55
Rus dağcılar Süphan Dağı’na zirve yapmadan dönmek zorunda kaldı | Video 03:26
Rus dağcılar Süphan Dağı’na zirve yapmadan dönmek zorunda kaldı | Video 03.05.2023 | 19:09
Cinnet getiren cani anne, 2 aylık bebeğini 6’ncı kattan atarak öldürdü | Video 01:10
Cinnet getiren cani anne, 2 aylık bebeğini 6'ncı kattan atarak öldürdü | Video 03.05.2023 | 15:58
Iğdır’da oluşan hortum korkuya neden oldu | Video 00:16
Iğdır'da oluşan hortum korkuya neden oldu | Video 03.05.2023 | 15:58
2 gündür haber alınamayan kadının cansız bedeni elbise dolabından çıktı | Video 01:20
2 gündür haber alınamayan kadının cansız bedeni elbise dolabından çıktı | Video 03.05.2023 | 15:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA