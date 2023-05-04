Diyarbakır’da 194 aile konteyner kente yerleştirildi | Video
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da hazırlanan konteyner kente afetzedelerin kayıt işlemeleri devam ederken şimdiye kadar 194 aile yerleştirildi.
"BİZE BURAYI AÇTIKLARI İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"
Ailesine tahsis edilen konteynere yerleşen depremzede Kader İler, İHA muhabirine, Diyarbakır'da yaşadıklarını, Kayapınar ilçesinde oturduklarını söyledi. Evlerinin orta hasar olduğunu, ekiplerin tekrar yaptığı kontrollerde ağır hasar olduğunu belirten İler, "Yurtta kalıyordum. Konteyner çıktı ve artık buraya yerleşeceğim. Psikolojimiz bozuldu. Be depremin en mağduru da çocuklardır. Biz yetişkinler anlıyoruz da çocuk olunca bizim için biraz zor oluyor. Bize burayı açtıkları için çok teşekkür ediyoruz. Burası olmasaydı resmen sokakta kalıyorduk. Şükürler olsun devletimize, burası oldu" dedi. Depremzede kızının yanına gelen anne Hacire Çelik, kızının Galeria Sitesinde oturduğunu ve onunla buraya geldiğini dile getirdi. Depremzede Burhan Korkmaz ise, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde kaldıklarını ifade etti. Binalarının orta hasarlı olduğunu aktaran Korkmaz, "Üç aya yakın köyde akrabalarda kalıyorduk. Oraya buraya, bazen arabada kalıyorduk. Buranın yapımı yeni bitmiş. Bizi konteyner verecekler diye çağırdılar. Dün aradılar, bugün geldik anahtar teslim aldık. Buraya yerleşeceğiz" ifadelerinde bulundu.
Başvuru yapan depremzedelerden 194 aile, 879 kişi, 218 konteynere yerleştirildi. 6 aile feragat ederken, işlemleri tamamlananların peyderpey yerleşimi sürecek.
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