Diyarbakır'da bir grup tekme tokat birbirine böyle girdi | Video 25.12.2024 | 08:32 Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir grubun tekme tokatlı kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı'nda bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Tekme tokat birbirine giren grubun kavgası bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.