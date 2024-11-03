Video Yaşam Diyarbakır’da E-MTSK sınav şebekesine ‘Cımbız’ operasyonu: 3 tutuklama | Video
Diyarbakır’da E-MTSK sınav şebekesine ‘Cımbız’ operasyonu: 3 tutuklama | Video

Diyarbakır’da E-MTSK sınav şebekesine ‘Cımbız’ operasyonu: 3 tutuklama | Video

03.11.2024 | 12:46

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde E-MTSK sınavlarında sürücü adaylarına kopya çektiren 16 şüpheli, “Cımbız” operasyonu ile gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ü tutuklandı.

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Bismil İlçe Emniyeti Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iki aylık süre zarfında E-MTSK sınavlarında toplamda 33 ayrı sürücü adayına kopya çekmekten işlem başlatarak organizatör konumunda olan şüphelilerin peşine düştü. Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 1 Kasım'da harekete geçen ekipler, saat 18.00'de yapılacak E-MTSK sınavı öncesinde aralarında organizatör şüphelilerin de yer aldığı 16 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda, 25 adet cep telefonu, 9 adet kulak içi alıcı cihaz, 7 adet kopya düzeneği için hazırlanmış iç giyim malzemesi ve suç geliri olduğu değerlendirilen 5 bin 695 TL para ele geçirildi.

Hakkında 6114 sayılı kanuna muhalefetten ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan işlem başlatılan 16 şüpheliden 10'u Bismil ilçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.N. (32), M.A.T. (33) ve B.N. (24) tutuklanırken M.A. (20), C.K. (19) ve F.N. (20) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, suç şebekesinin daha önce girdiği sınavda başarısız olan sürücü adaylarını tespit edip iletişime geçtiği, en az 20 bin TL karşılığında hazırladıkları elektronik düzenekle sınav esnasında kopya çekilmesini sağladıkları öğrenildi.

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