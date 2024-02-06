Video Yaşam Diyarbakır'da terör operasyonu: 6 gözaltı | Video
Diyarbakır'da terör operasyonu: 6 gözaltı | Video

Diyarbakır'da terör operasyonu: 6 gözaltı | Video

06.02.2024 | 14:49

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde terör örgütü mensupları ile ilişki içerisinde oldukları ve yardım yataklık yaptıkları değerlendirilen 8 şahsa yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada tespit edilen 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi maksadıyla Jandarma Terörle Mücadele, Jandarma İstihbarat ve Milli İstihbarat (MİT) başkanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalar neticesinde; 6 Şubat 2024 günü Dicle ilçesinde 8 şahsa yönelik 6 ayrı noktada eş zamanlı icra edilen operasyonda PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen M.K., Y.E., M.T., M.Ö., Y.Y. ve K.B. isimli 6 şüpheli şahıs yakalanmış, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmektedir. Yakalanan şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 adet cep telefonu, 3 sim kartı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet tabanca şarjörü, 201 adet tabanca fişeği, 317 adet çeşitli ebatlarda fişek ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar adli işlemleri tamamlanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmiştir" denildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Diyarbakır’da terör operasyonu: 6 gözaltı | Video 01:22
Diyarbakır'da terör operasyonu: 6 gözaltı | Video 06.02.2024 | 14:49
Konya’da otomobilin hava filtresinde uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:29
Konya'da otomobilin hava filtresinde uyuşturucu ele geçirildi | Video 06.02.2024 | 12:22
Kastamonu’da iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 00:41
Kastamonu'da iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 06.02.2024 | 14:16
Bebeğini arsaya gömen anneye müebbet hapis | Video 02:14
Bebeğini arsaya gömen anneye müebbet hapis | Video 06.02.2024 | 12:27
Asker eğlencesinde rastgele ateş edip 1 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı | Video 01:32
Asker eğlencesinde rastgele ateş edip 1 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı | Video 06.02.2024 | 13:30
Refüje çıkıp elektrik direğine çarpan araç takla attı: 5 yaralı | Video 01:24
Refüje çıkıp elektrik direğine çarpan araç takla attı: 5 yaralı | Video 06.02.2024 | 13:21
Avcılar’da cinayet! Eski eşine yardım için giden adam öldürüldü | Video 01:24
Avcılar’da cinayet! Eski eşine yardım için giden adam öldürüldü | Video 06.02.2024 | 13:21
İsmail Küçükkaya: Deprem bölgesindeki yabancı basın mensupları Hiç kolay değil dediler | Video 00:45
İsmail Küçükkaya: "Deprem bölgesindeki yabancı basın mensupları "Hiç kolay değil" dediler" | Video 06.02.2024 | 13:10
Kombi kasalarına zulalanmış 21 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:15
Kombi kasalarına zulalanmış 21 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 06.02.2024 | 12:59
Ataşehir’de kadın sürücünün aracını tekmeleyip küfürler eden motosikletli kamerada | Video 01:00
Ataşehir’de kadın sürücünün aracını tekmeleyip küfürler eden motosikletli kamerada | Video 06.02.2024 | 12:27
Bariyere çarpan otomobil ikiye bölünüp tren rayına düştü: 1 ölü, 2 ağır yaralı | Video 03:02
Bariyere çarpan otomobil ikiye bölünüp tren rayına düştü: 1 ölü, 2 ağır yaralı | Video 06.02.2024 | 12:06
Karayolunda ilerleyen keçi sürüsü ilginç görüntü oluşturdu | Video 00:36
Karayolunda ilerleyen keçi sürüsü ilginç görüntü oluşturdu | Video 06.02.2024 | 11:56
Çağlayan Adliyesi’nde silahlı çatışma: 2 polis yaralı | Video 00:38
Çağlayan Adliyesi'nde silahlı çatışma: 2 polis yaralı | Video 06.02.2024 | 11:56
Gazeteciyi silahla vurarak yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 03:11
Gazeteciyi silahla vurarak yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 06.02.2024 | 11:37
’U’ dönüşü motosiklet sürücüsünün yaralanmasıyla sonuçlandı: O anlar kamerada | Video 01:30
'U' dönüşü motosiklet sürücüsünün yaralanmasıyla sonuçlandı: O anlar kamerada | Video 06.02.2024 | 11:38
Esenyurt’ta yol kapatarak eğlence yapan şahıslar yakalandı | Video 00:48
Esenyurt’ta yol kapatarak eğlence yapan şahıslar yakalandı | Video 06.02.2024 | 11:33
Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu: 9 kilo 908 gram eroin ele geçirildi | Video 01:25
Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 9 kilo 908 gram eroin ele geçirildi | Video 06.02.2024 | 10:59
Enkaz altındaki kızının elini bırakmayan baba: Ellerini öptüm ama hiçbir çare bulamadık | Video 05:10
Enkaz altındaki kızının elini bırakmayan baba: "Ellerini öptüm ama hiçbir çare bulamadık" | Video 06.02.2024 | 10:51
Asrın felaketinde kızını kaybeden Ayşe Nine: Çok acı gördük şimdi, evlat acısı | Video 04:13
Asrın felaketinde kızını kaybeden Ayşe Nine: "Çok acı gördük şimdi, evlat acısı" | Video 06.02.2024 | 10:34
Esenyurt’ta tekel bayisine kurşun yağdırdılar | Video 01:35
Esenyurt’ta tekel bayisine kurşun yağdırdılar | Video 06.02.2024 | 09:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA