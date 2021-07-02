Diyarbakır'da yangını fark edip 45 yolcuyu indirerek faciayı önleyen otobüs şoförü kamerada
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:13
24:52
02:02
İstanbul Esenyurt'ta su sayaçlarını çalan şüpheliler kamerada 02.07.2021 | 11:09
02:25
Dalgın anne, bebek arabasındaki çocuğunu yola düşürüp, üstüne bastı | Video 02.07.2021 | 11:56
01:57
01:04
Beyoğlu'nda sokakta uyuşturucu satanlara operasyon | Video 02.07.2021 | 11:56
00:23
02:25
01:14
Hindistan'da sokakta gezinen dev timsah görenleri şaşırttı | Video 02.07.2021 | 10:50
03:43
İstanbul Beşiktaş'ta hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi 02.07.2021 | 08:47
00:31
02:18
18:33
06:05
Asırlık Iraz nine: "Ermeniler çocukları kaynar kazanlara attı" | Video 02.07.2021 | 10:21
04:23
00:30
Bıçakladığı kocasını kurtarmaya çalıştı | Video 02.07.2021 | 10:21
00:19
Sünnetten kaçan çocuğun görüntüleri komedi filmlerini aratmadı | Video 02.07.2021 | 10:21
21:27
05:44
Zeytinburnu Millet Bahçesi’nin yüzde 95’i tamamlandı | Video 02.07.2021 | 09:50
00:21
Kocaeli’de denizde erkek cesedi bulundu | Video 02.07.2021 | 09:50
Son dakika haberleri... Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs, içindeki 45 yolcuyla seyir halindeyken, motor kısmından yanmaya başladı. Şoförün dikkati sayesinde otobüs, tahliye edilirken, olası facia önlendi. Bu anlar, kameraya anbean yansıdı.