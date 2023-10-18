DKMP, karakulağın su içtiği görüntüleri paylaştı | Video
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü(DKMP), Karakulağın su içerken görüntülendiği anları paylaştı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Karakulağın su içtiği görüntülüleri paylaştı. DKMP'nın paylaştığı görüntülerde şu ifadelere yer verildi:
"Kendini gizlemekte usta olan karakulak, nasıl da yakaladık seni! Nasıl susamışsın sen öyle. Karakulak (Caracal caracal) su içerken görüntülendi."
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