Dolandırıcılara geçit yok: 12 ilde eş zamanlı operasyon | Video 08.02.2025 | 14:31 Bursa emniyeti tarafından "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçuna dair yürütülen soruşturmada 12 ilde 32 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde 7 şüpheli tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçuna dair yürütülen soruşturma çerçevesinde şüpheli şahısların dolandırıcılık suçunu işledikleri, ayrıca yüklü miktarda para transferi olan çok sayıda şirketin suça aracılık ederek vatandaşları mağdur ettikleri tespit edildi. Bursa merkezli gerçekleştirilen operasyonda 4 Şubat tarihinde Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Eskişehir, stanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Nevşehir, anlıurfa ve Tekirdağ illerindeki 32 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 7 şüpheli ise tutuklandı.