Video Yaşam Dr. Astrolog Şenay Devi Hıdırellez gecesi yapılacakları anlattı! İşte Hıdırellez'de niyetleri gerçekleşecek olan insanlar...

Dr. Astrolog Şenay Devi Hıdırellez gecesi yapılacakları anlattı! İşte Hıdırellez'de niyetleri gerçekleşecek olan insanlar...

Dr. Astrolog Şenay Devi Hıdırellez gecesi yapılacakları anlattı! İşte Hıdırellez'de niyetleri gerçekleşecek olan insanlar...
05.05.2021 | 15:15

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Hıdırellez, her yıl Mayıs ayının 5’ine 6’sına bağlandığı gecede geniş bir coğrafyada kutlanıyor. Yeniliklere kapı aralayan bu kültürel etkinliğin büyük bir umutla hemen herkesin yaşamlarına güzellikleri, iyiliği getirdiğine inanılıyor. Orta Asya, Orta Doğu, Anadolu ve Balkanlar’da binlerce insanın kutladığı bu gecede gökyüzünün nasıl bir enerji verdiğini ise Dr. Astrolog Şenay Devi ile konuştuk.

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Hıdırellez'in, 2010 yılından bu yana UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne girmesi üzerine çalışmalar yürütülüyor. Binlerce yıllık bu gelenek, insanlığın kendini tazelemesini simgeliyor. Bu gecede uygulayabileceğiniz ritüeller sayesinde bolluk ve bereketi, yenilenmeyi, sağlığı kendinize çağırabilirsiniz. O ritüelleri ve Hıdırellez'in enerjisini Dr. Astrolog Şenay Devi anlattı…

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