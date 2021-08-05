Drift yapması pahalıya patladı, drift anları kameraya yansıdı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:23
Drift yapması pahalıya patladı, drift anları kameraya yansıdı | Video 05.08.2021 | 19:15
01:28
00:56
Milas yangını havadan görüntülendi | Video 05.08.2021 | 18:29
01:14
Çin’de tayfun alarmı: 33 bin kişi tahliye edildi | Video 05.08.2021 | 17:35
02:04
02:48
İstanbul'da Kartal ve Beykoz'daki ormanlarda denetim 05.08.2021 | 16:44
06:20
00:23
02:10
Aydos Ormanı’nda küçük çaplı yangın çıktı: İki kişi kaçtı iddiası | Video 05.08.2021 | 15:53
00:27
Avrasya Tüneli girişinde otomobil takla attı: Kaza anı kamerada | Video 05.08.2021 | 15:53
04:45
01:36
09:09
02:50
Siparişle sahte döviz basıp çetelere satıyordu, böyle yakalandı | Video 05.08.2021 | 14:58
01:36
06:58
Lüks rezidansta yapılan sahte para matbaasına operasyon kamerada | Video 05.08.2021 | 14:34
01:08
Röportajda yangınlara müdahale edilmiyor diye yalan söyleyen kadın | Video 05.08.2021 | 14:58
06:35
Yanan evinin bahçesindeki karpuzları orman işçilerine ikram etti | Video 05.08.2021 | 14:38
03:10
Kadıköy’de çatı alev aldı, alt katta uyuyan adamı eşi kurtardı | Video 05.08.2021 | 14:34
Sivas’ta kenttin farklı noktalarında drift yapan ve kameralara yakalanan sürücüye 6 bin 700 lira para cezası kesildi.