Düğün çorbası nasıl yapılır? | Videolu | Pratik hızlı düğün çorbası yapımı

Düğün çorbası tarifi... Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzeti düğün çorbası nasıl yapılır? Düğün çorbasının içinde neler var? Besleyici ve lezzetli düğün çorbası nasıl yapılır? Şef Özge Şahin'den pratik, hızlı düğün çorbası tarifi ve yapım aşamaları...