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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! | Video 12.04.2022 | 11:31
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Bacakları ve kuyruğu kesilen kedi için polis harekete geçti | Video 12.04.2022 | 11:18
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Tır'daki 79 kilo esrara 'kahve' kamuflajı | Video 12.04.2022 | 10:46
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Esenyurt'ta İETT otobüsü beton bariyere çarptı! Faciadan dönüldü | Video 12.04.2022 | 10:29
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Esenyurt meydanı'nda yumruk yumruğa kavga | Video 12.04.2022 | 10:29
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Ev arkadaşlarını öldürüp hastaneye attılar! O anlar kamerada | Video 12.04.2022 | 10:18
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Şişli’de gasp girişimi kamerada | Video 12.04.2022 | 09:14
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Ataşehir’de buğday yüklü nakliye kamyonu alevlere teslim oldu | Video 12.04.2022 | 09:31
04:28
Düğün çorbası nasıl yapılır? | Videolu | Pratik hızlı düğün çorbası yapımı 12.04.2022 | 10:03
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 12 Nisan 2022 Salı atv izle! | Video 12.04.2022 | 09:52
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Sabah 9 akşam 6 mesaili dolandırıcılık! | Video 12.04.2022 | 09:36
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İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon kamerada 12.04.2022 | 08:43
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Adana’da PKK operasyonu: 5 gözaltı 12.04.2022 | 08:44
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Tekirdağ'da motosikletin tankerle çarpıştığı kaza kamerada 12.04.2022 | 08:43
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Cansız mankenden kıyafet hırsızlığı güvenlik kamerasında | Video 11.04.2022 | 21:44
Düğün çorbası tarifi... Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzeti düğün çorbası nasıl yapılır? Düğün çorbasının içinde neler var? Besleyici ve lezzetli düğün çorbası nasıl yapılır? Şef Özge Şahin'den pratik, hızlı düğün çorbası tarifi ve yapım aşamaları...