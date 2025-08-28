Düğün sonrası yengesinin kurşununa hedef olan damat son yolculuğuna uğurlandı | Video
Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde önceki gece düğünden sonra evlerine uğurlanırken havaya ateş açmak için silaha sarılan yengesinin tabancasından çıkan kurşunun hedefi olan damat Ali Karaca bugün son yolculuğuna uğurlandı.
