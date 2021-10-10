Düğünde maganda kurşunu: 1 ölü, 1 yaralı

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Düğünde havaya ateş açan bir kişi kendini yaralarken, bir kadının da ölümüne neden oldu
Giresun'un Piraziz ilçesinde düğün merasiminde ateş açan şahıs kendisini yaralarken, bir kadının da ölümüne neden oldu.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Maden Mahallesi'nde Özge D. ve Deha A.'nın düğün merasiminde A.G. isimli şahıs tabanca ile rastgele etrafa ateş açtı. Bu sırada silahtan çıkan kurşunlar kendisi ile bölgede bulunan Altun Şimşek'e isabet etti.
Bulancak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şimşek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. A.G.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.