Düğünde ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada | Video 15.07.2024 | 08:42 Samsun'da düğünde çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu. 1 kişi bıçaklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir salonda yapılan düğünde gerginlik yaşandı. İddiaya göre laf atma sebebiyle çıkan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Düğüne katılan iki grubun birbirine girmesiyle sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada düğün salonundan çığlıklar yükseldi. Polisin araya girmesiyle sonlanan kavgada 1 kişi bacağından bıçaklandı. 3 kişi darp nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.