Düğünden dönen aile kaza yaptı: Araç içinde sıkışan yolcuyu itfaiye ekipleri kurtardı | video
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Bilecik'te düğünden dönen aileye seyir halindeki başka bir aracın çarpması sonucu sıkışmalı trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası tansiyon yükselirken, polis tarafları sakinleştirdi.
Kaza yapan araçla önlü arkalı giden yaralı Cafer Z.'nin akrabası Osman Z., kaza anını anlatarak, "Buradan döndük arabayla, bu adamda buradan çıkmış, çok süratli geliyordu. Bu arabayı kurtaramaz o hız. Bu adam buraya yapıştırdı. Ne kadar kırsa da kurtarmaz o arabayı. Biz diğer arabayla gidiyorduk, geçtik döndük. Ben Akşehir'den geldim, düğüne geldim" dedi.
Kamyonet sürücü Ramazan K. ise, "Ben yukardan sanayiye gidiyordum, bu adamda ara yoldan çıktı. Bastık frene duramadık, çarptık" dedi.
Ardından 2 sürücüde ağrıları olu8nca tedbir amaçlı hastaneye götürülürken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan 42 AKT 265 otomobile sürücü İsa Z.'nin Konya'dan akrabaların düğününe geldiği, düğün sonrası yola çıktığı öğrenildi.