Dünyaca ünlü plajın tadını bu sefer inekler çıkardı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:31
06:38
'Rizeli astronotlar'a Rusya’dan da davet geldi! 08.04.2021 | 09:59
01:19
01:10
Adana'da halk otobüsünde ücret ödememek için dehşet saçan iki genç kamerada! 08.04.2021 | 10:07
02:00
Vicdansız sürücü çarptığı köpeği ölüme terk etti | Video 08.04.2021 | 09:52
02:28
Tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yapan İranlı kadınlar kamerada | Video 08.04.2021 | 09:52
00:18
02:33
Dünyaca ünlü plajın tadını bu sefer inekler çıkardı | Video 08.04.2021 | 09:25
01:20
Son dakika! Beklenen kar balkanlardan giriş yaptı | Video 08.04.2021 | 09:25
02:14
01:30
01:25
Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynel Abidin Çelik'ten acı haber! 08.04.2021 | 08:27
01:49
04:40
İstanbul’da esnafın kabusu Cezayirli telefon hırsızı yakalandı | Video 08.04.2021 | 08:53
03:12
Sakarya'da 25 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı 08.04.2021 | 08:27
00:51
Adana’da tefeci operasyonu: 11 gözaltı | Video 08.04.2021 | 08:34
01:15
Eski sevgilisinin oğlundan kaçarken balkondan düşüp ağır yaralandı | Video 08.04.2021 | 08:34
02:10
Son dakika: İstanbul Silivri'de çikolata fabrikasında yangın 08.04.2021 | 08:27
01:04
Muğla'da 4.3'lük deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 08.04.2021 | 08:28
Muğla'nın Marmaris ilçesinde sahilde güneşlenen inekleri görenler, bir daha baktı. İneklerin sahilde güneşlenmesi vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Marmaris'te etkili olan fırtına ve yağmurlu havadan sonra yaz gününü aratmayan sıcak hava etkili oldu. Turunç Mahallesi'ndeki Kumlubük mevkiinde ise ineklerin deniz kenarında güneşlenmesi komik görüntüler oluşturdu. Onlarca inek, yazın iğne atsan yere düşmeyen plajda sere serpe yattı, güneşlendi. Bu manzarayı gören bir vatandaş ise cep telefonu ile o anları görüntülemeyi ihmal etmedi.