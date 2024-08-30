Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz çocuğun polisle kovalamacası kamerada | Video
Ankara'da babasının aracını izinsiz kaçıran bir çocuk, dur ihtarına uymadığı polislerle kovalamaca yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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