Video Yaşam Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz çocuğun polisle kovalamacası kamerada | Video
Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz çocuğun polisle kovalamacası kamerada | Video

Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz çocuğun polisle kovalamacası kamerada | Video

30.08.2024 | 16:14

Ankara'da babasının aracını izinsiz kaçıran bir çocuk, dur ihtarına uymadığı polislerle kovalamaca yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sincan'da meydana gelen olayda, 18 yaşından küçük bir kişi, izinsiz bir şekilde babasının aracını aldı. Trafiğe çıktığında kendisini gören polislerin dur ihtarına uymayan çocuk, aracıyla kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin yakalamak için peşine düştüğü çocuk, kısa süreli bir kovalamacanın ardından yakalandı. Ekipler tarafından konuyla ilgili işlem başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz çocuğun polisle kovalamacası kamerada | Video 00:28
Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz çocuğun polisle kovalamacası kamerada | Video 30.08.2024 | 16:14
Başakşehir’de kontrolden çıkan kamyonet 5 metre yükseklikten siteye düştü! O anlar kamerada | Video 05:38
Başakşehir’de kontrolden çıkan kamyonet 5 metre yükseklikten siteye düştü! O anlar kamerada | Video 30.08.2024 | 15:02
Yalova’da aşırı hızlı araç kazaya neden oldu! O anlar kamerada | Video 00:36
Yalova’da aşırı hızlı araç kazaya neden oldu! O anlar kamerada | Video 30.08.2024 | 13:59
Elektrik panosunda patlama kamerada | Video 01:17
Elektrik panosunda patlama kamerada | Video 30.08.2024 | 13:12
Esenyurt’ta 1’i polis 2 kişiyi yaralayarak dehşet saçan bıçaklı saldırgan tutuklandı | Video 01:53
Esenyurt’ta 1’i polis 2 kişiyi yaralayarak dehşet saçan bıçaklı saldırgan tutuklandı | Video 30.08.2024 | 12:55
Tekirdağ’da aranan şahıslara operasyon: 99 kişi yakalandı | Video 00:26
Tekirdağ'da aranan şahıslara operasyon: 99 kişi yakalandı | Video 30.08.2024 | 12:53
Antalya’da 30 ton sahte şampuan ve çok sayıda ekipman ele geçirildi | Video 00:30
Antalya’da 30 ton sahte şampuan ve çok sayıda ekipman ele geçirildi | Video 30.08.2024 | 12:34
Kasten öldürme suçundan 13 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı | Video 00:34
Kasten öldürme suçundan 13 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı | Video 30.08.2024 | 11:13
Arnavutköy’de göçmen kaçakçıları vatandaşın dikkati sayesinde yakalandı: 8 gözaltı | Video 01:04
Arnavutköy'de göçmen kaçakçıları vatandaşın dikkati sayesinde yakalandı: 8 gözaltı | Video 30.08.2024 | 10:36
Zeytinburnu’nda telefonda kendisini polis olarak tanıttı 800 gram altın çalan şüpheliler yakalandı | Video 00:38
Zeytinburnu'nda telefonda kendisini polis olarak tanıttı 800 gram altın çalan şüpheliler yakalandı | Video 30.08.2024 | 10:33
Çaldığı motosikletleri gömüyordu, kolundaki dövmesi ele verdi | Video 00:52
Çaldığı motosikletleri gömüyordu, kolundaki dövmesi ele verdi | Video 30.08.2024 | 10:33
Mersin’de aranan şahıs dolap görünümlü gizli bölmede yakalandı | Video 00:59
Mersin'de aranan şahıs dolap görünümlü gizli bölmede yakalandı | Video 30.08.2024 | 10:35
Sinop’ta sağanak yağışı etkili oldu, yollar dereye döndü | Video 01:33
Sinop'ta sağanak yağışı etkili oldu, yollar dereye döndü | Video 30.08.2024 | 09:41
Mobilya yüklü kamyonet park halindeki dorseye çarptı: 3 ölü | Video 00:29
Mobilya yüklü kamyonet park halindeki dorseye çarptı: 3 ölü | Video 30.08.2024 | 09:41
Darıca’da yağma ve cinayet soruşturmasında 5 tutuklama 00:28
Darıca’da yağma ve cinayet soruşturmasında 5 tutuklama 30.08.2024 | 09:45
Batman’da şehirlerarası yolcu otobüsünde uyuşturucu yakalandı | Video 00:32
Batman’da şehirlerarası yolcu otobüsünde uyuşturucu yakalandı | Video 30.08.2024 | 09:38
Son dakika: Saldırı hazırlığındaydı… Terör örgütünün bombacısı İstanbul’da yakalandı 00:51
Son dakika: Saldırı hazırlığındaydı… Terör örgütünün bombacısı İstanbul’da yakalandı 30.08.2024 | 09:43
Gişe çıkışında çarpışan tırlar alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 03:47
Gişe çıkışında çarpışan tırlar alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 30.08.2024 | 09:21
Arnavutköy’de sokak ortasında silahlı saldırı anı kamerada! 00:11
Arnavutköy'de sokak ortasında silahlı saldırı anı kamerada! 30.08.2024 | 09:16
Metrobüs kazasında gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi | Video 02:06
Metrobüs kazasında gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi | Video 30.08.2024 | 09:05

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA