'Dur' levhasına uymayan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 yaralı | Video

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta kural ihlali yapan otomobilin önce bir başka otomobile, ardından park halindeki otomobile çarpması sonucu sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 5044 sokakta Sorgun Bulvarı istikametinden Demokrasi Bulvarı istikametine gitmekte olan Ali Demir'in kullandığı otomobil, Hatice Yalçın'ın kullandığı otomobille çarpıştı.Aşırı hızlı olduğu ve 'Dur' levhasına uymadığı bildirilen otomobil, park halindeki otomobile çarptıktan sonra durabildi.Kazada başından yaralanan otomobil sürücüsü Ali Demir, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.