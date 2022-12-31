'Dur' levhasına uymayan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 yaralı | Video

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta kural ihlali yapan otomobilin önce bir başka otomobile, ardından park halindeki otomobile çarpması sonucu sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kazada başından yaralanan otomobil sürücüsü Ali Demir, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.