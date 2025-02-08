'Dur' tabelası ihlali kazaya neden oldu! O anlar kamerada | Video
Antalya'da kontrolsüz kavşakta ‘dur' tabelasına uymayan otomobil sürücüsü kaza yaptı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kaza anında karşı yönden gelen bir ticari taksinin de Burcu Y.'nin kullandığı araçla kafa kafaya çarpışmayı kıl payı atlattığı görüldü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken olayın şoku ile sinir krizi geçirdiği öğrenilen bir kişi ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle kavşakta trafik bir süre aksarken, polis ekiplerinin işlemlerinin ardından araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
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