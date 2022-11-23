Düzce'deki depremde ortaya çıkan dev ışık hüzmesi merak konusu oldu | Video

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Düzce Gölyaka'da 5.9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Düzce depremi, İstanbul dahil Ankara, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Tekirdağ ve diğer çevre illerden hissedildi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü 5.9 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Düzce'deki depremde 50 kişinin yaralandığı belirtilirken, 106 artçı sarsıntının yaşandığı ifade edildi. Öte yandan deprem anında ortaya çıkan beyaz ışık hüzmesi, merak konusu oldu. Uzmanlar, ışığın sebebinin ortaya çıkan enerji olduğunu belirtti.