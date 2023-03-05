Video Yaşam Ebrar Sitesi’nde dehşeti yaşayan depremzede o anları anlattı | Video
Ebrar Sitesi’nde dehşeti yaşayan depremzede o anları anlattı | Video

Ebrar Sitesi’nde dehşeti yaşayan depremzede o anları anlattı | Video

05.03.2023 | 10:18

Kahramanmaraş depreminde yüzlerce kişiye mezar olan Ebrar Sitesi'nde depreme yakalanan ve altında kaldığı enkazdan 8 saat sonra kurtarılan Hacı Veysel Karagün, o gece yaşadığı dehşet anlarını anlatarak, "Ben buradan televizyondan baktığımda kendi memleketimi tanıyamıyorum. Ben 24 sene yaşadım orada ama şu anda depremin olduğu yerleri bana açıp göstersinler bilemem" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde Şazibey Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Bulvarı'nda bulunan Ebrar Sitesi'nde depreme yakalanan ve altında kaldığı enkazdan 8 saat sonra kurtarılan 24 yaşındaki Hacı Veysel Karagün'ün Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

"DEPREMİN BAŞLANGICINDAN 3-4 SANİYE SONRA BİNA ÇÖKTÜ"
Depremde yaşadığı dehşet anlarını İhlas Haber Ajansı'na anlatan Karagün, uykuda yakalandığı depremde kendisini 3-4 saniye içerisinde enkaz altında bulduğunu söyledi. Depremin ardından 24 yıl yaşadığı Kahramanmaraş'ı depremin ardından tanıyamadığını dile getiren Karagün, "Depreme saat 04.17'de olduğunu söylüyorlar. O sırada ben ağabeyim ve kardeşim aynı odada yatıyorduk. Depremin olduğu saatte biz uyandık. Uyandığımızın üzerinden çok fazla geçmeden 3-4 saniye içerisinde kafamı çevirdiğim ve duvarların kırıldığını gördüm. Ondan sonra zaten bir anda bina yıkıldı. Kendimi aşağıda buldum. Ağabeyim ve kardeşimde de çok fazla bir şey yok. Bende de çok fazla bir şey yok. Sadece sağ bacağımda sıkışmadan dolayı ödem oluşmuş. O da şu anda iyileşiyor. Şu anda iyiyim bir sıkıntım yok. Biz Ebrar Sitesi'nde oturuyorduk. Ben buradan televizyondan baktığımda kendi memleketimi tanıyamıyorum. Ben 24 sene yaşadım orada ama şu anda depremin olduğu yerleri bana açıp göstersinler bilemem. Hiçbir yer bir yere benzemiyor. Her yer enkaz olduğu için bir yeri tanımıyorum. Benim gözümde Maraş adeta Maraş değil. Ben enkaz altında 8 saat kaldım. Çok fazla kalmadım. Benim bilincim açıktı. Her şeyi bilebiliyordum. Dışarıdan sesleri duyabiliyordum. Bizi kurtarmaya çalıştıklarını duyabiliyordum" şeklinde konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Vatandaştan itfaiye ekiplerine ilginç istek: 100 bin dolarımı kurtarın | Video 04:09
Vatandaştan itfaiye ekiplerine ilginç istek: "100 bin dolarımı kurtarın" | Video 05.03.2023 | 11:06
Binlerce yıllık tarihte dev buz sarkıtları | Video 03:30
Binlerce yıllık tarihte dev buz sarkıtları | Video 05.03.2023 | 10:57
Sadece motoru sağlam kalan aracı Deprem hatırası oldu | Video 01:18
Sadece motoru sağlam kalan aracı "Deprem hatırası" oldu | Video 05.03.2023 | 10:57
Yarım asırlık bina depremde yıkılmadı | Video 01:33
Yarım asırlık bina depremde yıkılmadı | Video 05.03.2023 | 10:57
Ebrar Sitesi’nde dehşeti yaşayan depremzede o anları anlattı | Video 03:12
Ebrar Sitesi’nde dehşeti yaşayan depremzede o anları anlattı | Video 05.03.2023 | 10:18
Girdiği evden 500 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şahıs böyle kaçtı | Video 01:17
Girdiği evden 500 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şahıs böyle kaçtı | Video 05.03.2023 | 10:02
İnternet üzerinden kaçak sigara satışı yapanlara Jandarma’dan operasyon | Video 01:10
İnternet üzerinden kaçak sigara satışı yapanlara Jandarma’dan operasyon | Video 05.03.2023 | 09:36
Beyoğlu’nda ticari taksinin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasında | Video 01:08
Beyoğlu’nda ticari taksinin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasında | Video 05.03.2023 | 08:43
Bakırköy’de 17 yaşındaki sürücü önce refüje ardından ağaca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı 04:19
Bakırköy’de 17 yaşındaki sürücü önce refüje ardından ağaca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı 05.03.2023 | 08:42
Camilerin ses sistemlerini çalan hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 01:46
Camilerin ses sistemlerini çalan hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 05.03.2023 | 08:42
Artvin’de 2 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinden ilk görüntüler geldi | Video 02:11
Artvin’de 2 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinden ilk görüntüler geldi | Video 05.03.2023 | 08:42
Meral Akşener yana yakıla Cumhurbaşkanı adayı arıyor: Ersan Şen’e telefon | VİDEO HABER 00:20
Meral Akşener yana yakıla Cumhurbaşkanı adayı arıyor: Ersan Şen'e telefon | VİDEO HABER 05.03.2023 | 00:38
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta: Masanın ne için kurulduğunu anlamış oldu! | VİDEO HABER 00:40
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta: Masanın ne için kurulduğunu anlamış oldu! | VİDEO HABER 04.03.2023 | 19:33
Van-İran sınırında 100 kilo toz esrar ele geçirildi | Video 00:23
Van-İran sınırında 100 kilo toz esrar ele geçirildi | Video 04.03.2023 | 16:53
Depremzedeler için Hatay’a giden hemşireden uçakta fenalaşan yolcuya ilk müdahale | Video 05:47
Depremzedeler için Hatay'a giden hemşireden uçakta fenalaşan yolcuya ilk müdahale | Video 04.03.2023 | 16:27
Yeşil kategorideki teröristi MİT buldu, jandarma etkisiz hale getirdi | Video 01:49
Yeşil kategorideki teröristi MİT buldu, jandarma etkisiz hale getirdi | Video 04.03.2023 | 16:24
Kontrolünü kaybeden otomobil sürücüsü apartman boşluğuna böyle düştü | Video 01:19
Kontrolünü kaybeden otomobil sürücüsü apartman boşluğuna böyle düştü | Video 04.03.2023 | 16:19
Takla atan lüks otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı | Video 00:55
Takla atan lüks otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı | Video 04.03.2023 | 16:12
Ahşap yük taşıyan gemi Antalya körfezi’nde yan yattı | video 01:10
Ahşap yük taşıyan gemi Antalya körfezi'nde yan yattı | video 04.03.2023 | 16:05
Edremit’te sopalı bıçaklı kavga iş yerine taştı! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 01:03
Edremit’te sopalı bıçaklı kavga iş yerine taştı! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 04.03.2023 | 15:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA