Video Yaşam Eceabat açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi | Video
Eceabat açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi | Video

Eceabat açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi | Video

04.05.2023 | 08:17

Çanakkale’nin Eceabat ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 04.50'de merkez üssü Ege Denizi Saros Körfezi olan Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 16.82 kilometre uzaklıkta, yerin 18.30 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.

Yaşanan depremle ilgili Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 04.50'de Saros Körfezi, Eceabat merkezli 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup alınan ilk bilgilere ve yapılan taramalara göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eceabat açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi | Video 01:43
Eceabat açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi | Video 04.05.2023 | 08:17
Demir kapıya çarpan ticari araç ikiye bölündü, 2 ölü, 1 yaralı | Video 01:22
Demir kapıya çarpan ticari araç ikiye bölündü, 2 ölü, 1 yaralı | Video 04.05.2023 | 08:17
Boğa matadoru metrelerce havaya fırlattı | Video 00:38
Boğa matadoru metrelerce havaya fırlattı | Video 04.05.2023 | 00:55
Rus dağcılar Süphan Dağı’na zirve yapmadan dönmek zorunda kaldı | Video 03:26
Rus dağcılar Süphan Dağı’na zirve yapmadan dönmek zorunda kaldı | Video 03.05.2023 | 19:09
Cinnet getiren cani anne, 2 aylık bebeğini 6’ncı kattan atarak öldürdü | Video 01:10
Cinnet getiren cani anne, 2 aylık bebeğini 6'ncı kattan atarak öldürdü | Video 03.05.2023 | 15:58
Iğdır’da oluşan hortum korkuya neden oldu | Video 00:16
Iğdır'da oluşan hortum korkuya neden oldu | Video 03.05.2023 | 15:58
2 gündür haber alınamayan kadının cansız bedeni elbise dolabından çıktı | Video 01:20
2 gündür haber alınamayan kadının cansız bedeni elbise dolabından çıktı | Video 03.05.2023 | 15:58
Antalya’da bıçaklı kadın mahalleliyi canından bezdirdi | Video 01:27
Antalya'da bıçaklı kadın mahalleliyi canından bezdirdi | Video 03.05.2023 | 15:58
Arnavutköy’de servis aracı kazaya karıştı: 9 yaralı | Video 04:01
Arnavutköy’de servis aracı kazaya karıştı: 9 yaralı | Video 03.05.2023 | 15:26
HDP’liler kahvehanedekilere saldırdı! O anlar kamerada | Video 00:32
HDP’liler kahvehanedekilere saldırdı! O anlar kamerada | Video 03.05.2023 | 15:08
Aysel teyzenin hayali gerçek oldu | Video 01:07
Aysel teyzenin hayali gerçek oldu | Video 03.05.2023 | 15:08
2 kişiyi öldürüp intihar etmeye çalışan şahıs böyle yakalandı | Video 02:29
2 kişiyi öldürüp intihar etmeye çalışan şahıs böyle yakalandı | Video 03.05.2023 | 14:36
Kiraya verdiği evine 6 yıl sonra girdi, gördüğü manzara dehşete düşürdü | Video 06:28
Kiraya verdiği evine 6 yıl sonra girdi, gördüğü manzara dehşete düşürdü | Video 03.05.2023 | 14:04
İstanbul Havalimanı 200 milyonuncu yolcusunu ağırladı | Video 04:44
İstanbul Havalimanı 200 milyonuncu yolcusunu ağırladı | Video 03.05.2023 | 13:56
Manavgat’ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video 02:09
Manavgat'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı | Video 03.05.2023 | 13:48
Muğla’da yolcu midibüsünün kamyona çarptığı kaza kamerada: 4’ü ağır 34 yaralı | Video 07:04
Muğla’da yolcu midibüsünün kamyona çarptığı kaza kamerada: 4’ü ağır 34 yaralı | Video 03.05.2023 | 13:45
Esenyurt’ta lokantayı basan kadın ortalığı birbirine kattı | Video 02:38
Esenyurt'ta lokantayı basan kadın ortalığı birbirine kattı | Video 03.05.2023 | 13:48
Pendik’te 2 araç çarpıştı: 1’i bebek 4 yaralı | Video 02:07
Pendik'te 2 araç çarpıştı: 1'i bebek 4 yaralı | Video 03.05.2023 | 13:46
Bu mahallenin başına talih kuşu kondu | Video 05:41
Bu mahallenin başına talih kuşu kondu | Video 03.05.2023 | 13:35
Müge Anlı’da o yazışma ortaya çıktı: Yılandan beter nankör pisliğin biri! | Video 04:07
Müge Anlı’da o yazışma ortaya çıktı: Yılandan beter nankör pisliğin biri! | Video 03.05.2023 | 12:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA