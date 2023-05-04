Eceabat açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi | Video
Çanakkale’nin Eceabat ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yaşanan depremle ilgili Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 04.50'de Saros Körfezi, Eceabat merkezli 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup alınan ilk bilgilere ve yapılan taramalara göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
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