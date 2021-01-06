Video Yaşam Eczaneye pompalı tüfekli saldırıya verilen ceza belli oldu | Video

Eczaneye pompalı tüfekli saldırıya verilen ceza belli oldu | Video

Eczaneye pompalı tüfekli saldırıya verilen ceza belli oldu | Video
06.01.2021 | 15:04

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Antalya'nın Serik ilçesinde, 2,5 dakika boyunca eczaneye pompalı tüfekle ateş açan tutuklu sanık Ali Yağcı, 'silahlı nitelikli yağma' ve 'mala zarar verme' suçlarından 11 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi.

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Olay, geçen yıl 4 Ağustos günü sabah saatlerinde, Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi'ndeki Baygut Eczanesi'nde meydana geldi. Elindeki pompalı tüfeği ateşleyerek eczaneye gelen Ali Yağcı, iddiaya göre çalışanlara eczacının yakını olan R.T.'den alacağı olduğunu belirterek, borcun ödenmesini istedi. Olumsuz yanıt alınca da pompalı tüfeği eczane içinde ateşleyen saldırgan, dışarı çıkıp eczaneye ateş etmeyi sürdürdü. Eczane çalışanları ile müşteriler büyük panik yaşadı. Saldırgan polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.


14 KEZ ATEŞ ETTİ
Eczane ile çevresinde yapılan incelemede, Ali Yağcı'nın haznesindeki fişekler bitince tüfeğini tekrar doldurduğu ve toplam 14 kez ateşlediği saptandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Yağcı, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'mala zarar vermek' suçlarından tutuklandı. Ali Yağcı'nın, 20 ayrı suçtan da sabıkası olduğu saptandı.


SON KEZ HAKİM KARŞISINDA
Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Ali Yağcı, son kez hakim karşısına çıktı. Sanık Ali Yağcı duruşmaya yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, şikayetçi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Savcı mütalaasında sanığın 'silahlı nitelikli yağma, mala zarar verme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.


Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Ali Yağcı ise, ?Olay günü müştekilerden para istemedim. Ben eczaneye zarar vermek istedim. Ancak ben kesinlikle para istemedim. Olayda pişman olup kendim uzaklaştım ve teslim oldum" dedi.


Sanık avukatı ise olayın yaklaşık 2,5 dakika içerisinde başlayıp sonlandığına dikkat çekerek, müvekkilinin iş yeri içerisinde bulunan çalışanlar ile yüz yüze herhangi bir diyaloğu bulunmadığını ileri sürdü.


Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ali Yağcı'ya 'silahlı nitelikli yağma' ve 'mala zarar verme' suçlarından 11 yıl 2 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.


OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMIŞTI
Olay anı, eczanenin güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntüde, çalışanlar ile müşterilerin bulunduğu eczaneye gelen saldırgan, önce dışarıdan içeri doğru ateş açıyor. Ardından içeri girerek, ateş etmeyi sürdürüyor.

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