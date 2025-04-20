Edirne’de alkolü sürücü 5 araca çarptı, 1 kişi yaralandı | Video
Edirne’de alkolü otomobil sürücüsünün 5 araca çarpması sonucu maddi hasar oluşurken, yanında bulunan bir yolcu ise yaralandı.
Öte yandan, yaralı yolcunun da alkolü olduğu öğrenildi. Vatandaşlardan Mesut Dalol, yaşanan kazadan dolayı mağdur olduklarının belirtti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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