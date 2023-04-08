Edirne'de beyaz eşya yüklü TIR park halindeki kamyonete çarptı | Video 08.04.2023 | 16:12 TÜRKİYE'den yüklediği beyaz eşyayı Romanya'ya götüren TIR, Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı yol ayrımındaki güvenlik şeridinde park halinde bekleyen kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet bariyerlere sıkışırken, devrilen TIR'daki eşya kolileri de yola saçıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye'den yüklediği beyaz eşyayı Romanya'ya götürmek için yola çıkan Marin Armeanca yönetimindeki TIR, Hamzabeyli Sınır Kapısı yol ayrımındaki güvenlik şeridinde park halinde bekleyen kamyonete çarptı. Meydana gelen kazanın ardından kamyonet bariyerlere sıkıştı. Kazanın etkisiyle devrilen TIR?da ise beyaz eşya kolileri yola saçıldı. Kazada kullanılamaz hale gelen kamyonetin yakıtının bitmesi nedeniyle yol kenarında beklediği öğrenildi. Kamyonet sürücüsü Murat ve eşi Asya Genç ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, beyaz eşya kolileri başka bir TIR?a yüklendikten sonra, devrilen araç kaldırıldı.