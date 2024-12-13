Edirne'de korkunç olay: Kaza sonrası alev alan otomobildeki 4 kişi yanarak can verdi! | Video
Edirne'de duvara vurduktan sonra alev alan otomobilin içinde bulunan 4 kişi yanarak hayatını kaybetti.
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