Video Yaşam Edirne'de korkunç olay: Kaza sonrası alev alan otomobildeki 4 kişi yanarak can verdi! | Video
Edirne'de korkunç olay: Kaza sonrası alev alan otomobildeki 4 kişi yanarak can verdi! | Video

Edirne'de korkunç olay: Kaza sonrası alev alan otomobildeki 4 kişi yanarak can verdi! | Video

13.12.2024 | 08:28

Edirne'de duvara vurduktan sonra alev alan otomobilin içinde bulunan 4 kişi yanarak hayatını kaybetti.

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Edirne'nin Güney Çevre Yolu'nda seyir halinde olan otomobil evin duvarına çarptı. Aniden alev alan otomobil alev topuna döndü. Araçta bulunan 4 kişi yanarak hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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