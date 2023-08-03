Ekrem İmamoğlu’nun emanetçi adayı Selin Sayek Böke mi olacak? Gizli toplantıda ‘Böke-ABD’ detayı | Video

CHP'deki değişim tartışmaları her geçen gün şiddetini artırırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'CHP Genel Başkanlığında değişim' hedefi için nasıl bir yol izleyeceği de merek konusu oldu. Ortaya çeşitli senaryolar atılırken, İmamoğlu'nun gizli zoom toplantısındaki 'Selin Sayek Böke' sözleri yeniden gündeme geldi. Akıllara 'İmamoğlu'nun emanetçi adayı Selin Sayek Böke mi olacak?' sorusunu getirdi. İşte CHP'deki son değişim senaryosu ve gizli toplantıdaki "Böke-ABD" detayı…