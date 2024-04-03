Elazığ’da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 03.04.2024 | 15:41 Elazığ’da dün iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise yaralandığı silahlı kavga olayına ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise yaralandığı olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yoğun silah sesleri nedeniyle vatandaşların olay yerinden kaçması ve polis ekiplerinin gruba müdahalesi yer alıyor.Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.