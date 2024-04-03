Elazığ’da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
Elazığ’da dün iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise yaralandığı silahlı kavga olayına ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise yaralandığı olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yoğun silah sesleri nedeniyle vatandaşların olay yerinden kaçması ve polis ekiplerinin gruba müdahalesi yer alıyor.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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