Elektrik kontağında çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi | Video
Isparta’nın Gelendost ilçesinde aynı gün içerisinde elektrik kontağından çıkan yangınlarda 3 ev kullanılamaz hale geldi.
Yine aynı köyde sabah saatlerinde elektrik kontağından kaynaklı Mehmet Yılmaz'a ait evde yangın meydana geldi. Yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafında bulunan eve sıçradı. Çıkan yangında ev sahibi Yılmaz hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yılmaz Gelendost Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangınlarla ilgili incelemeler devam ediyor.
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