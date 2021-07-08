Video Yaşam Eli yanlışlıkla Kırkpınar Ağası'nın yüzüne geldi, saldırı sanan oğlu gazeteciyi darbetti | Video

Eli yanlışlıkla Kırkpınar Ağası'nın yüzüne geldi, saldırı sanan oğlu gazeteciyi darbetti | Video

Eli yanlışlıkla Kırkpınar Ağası'nın yüzüne geldi, saldırı sanan oğlu gazeteciyi darbetti | Video
08.07.2021 | 16:49

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Edirne'de, 660'ncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağası Seyfettin Selim'in dün gece gazetecilerle düzenlediği yemekli toplantıda, müzik eşliğinde karşılıklı oyun sırasında yerel gazete muhabiri Hüsnü Sarıgül'ün eli yanlışlıkla Seyfettin Selim'in yüzüne geldi. Bunu saldırı sanan oğlu Melih Selim de  Sarıgül'ü yumruklayarak darbetti.

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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağası Seyfettin Selim, yarın başlayacak güreşler öncesinde dün akşam kentteki gazeteciler ve davetlilerin katıldığı bir yemek verdi. Müzikli yemeğin ilerleyen saatlerinde davetliler sahneye çıkarak karşılıkla oyun havaları eşliğinde oynamaya başladı. Bir süre sonra ağa Seyfettin Selim de sahneye çıkarak oyuna eşlik etti. Karşılıklı göbeklerin atıldığı sırada kentte yerel bir gazetede muhabirlik yapan Hüsnü Sarıgül'ün eli ağa Selim'in yüzüne çarptı. Elindeki sigara külü de Selim'in yüzüne denk geldi. Bu durumu gören Selim'in oğlu Melih Selim, babasına bir saldırı olduğunu sanarak, muhabir Sarıgül'ü önce itti ardından da yumruklar atarak darbetti.

Basın toplantısı için gittiği yemekte muhabir Hüsnü Sarıgül'ün darp edilmesi anı kameralara saniye saniye yansıdı. Seyfettin Selim, olayın bir yanlış anlaşmadan kaynaklandığını belirterek, "Oyun sırasında genç gazetecinin eli yüzüme denk geldi, elindeki sigarasının külü de yüzümü yaktı. Ben geri çekilince oğlum bana vurduğunu sandı. Yanlış anlamadan kaynaklanan bir olay, daha sonra onları barıştırdım" dedi. Muhabir Sarıgül de şikayetçi olmadı.

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