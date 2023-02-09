Video Yaşam Enkaz altındaki 7 yaşındaki Solin’le ekiplerin duygusal konuşması: "Çıktığında oyun oynayacağız" | Video
Enkaz altındaki 7 yaşındaki Solin’le ekiplerin duygusal konuşması:

Enkaz altındaki 7 yaşındaki Solin’le ekiplerin duygusal konuşması: "Çıktığında oyun oynayacağız" | Video

09.02.2023 | 15:57

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından enkaz altındaki yaşam ümidi sürüyor. Zonguldak’tan Adıyaman'a giden maden işçileri 7 yaşındaki Solin isimli kız çocuğunu enkaz altından kurtardı. Kurtarma sırasında maden işçileri ile küçük çocuğun arasındaki diyalog duygulara anlara neden oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Zonguldak'tan deprem bölgesi Adıyaman'a giden TTK maden işçileri 7 yaşındaki kız çocuğunu enkaz altından kurtardı. Görevliler 3 kat yerin altına inip Solin'e ulaştılar, Küçük kızın başını okşayıp acısını hafifletmeye çalışan kurtarma ekibindeki görevli ile arasında ağlatan diyaloglar yaşandı.
Görevli, "Elin acıyor, tamam iyileştireceğiz. Sen dinlen ama uyuma. Çıktığında oyun oynayacağız. Hani az önce elimi tuttun ya" ifadelerini kullandı.
Solin ise ekiplere, "Siz hepiniz ikiz gibisiniz. Senin ikizin var mı" deyince duygusal anlar yaşandı.

Görevli, "Buraların toz mu oldu, sileyim mi. Sen gözlerini kapalı tut. Kızım bak geldim yanına kadar hiç korkma. Yanındayım. Şimdi o elini de çıkaracağız oradan. Seni yavaşça çekeceğim" diyerek moral verdi.

Kolunda hafif sıyrıklar olan Solin 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarılarak sağlık kuruluşuna sevk edildi. Maden ekibi de bir canı daha kurtarmanın sevinciyle başka enkazlarda çalışmaya başladılar.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BİM’den deprem bölgesinde 100’ü aşkın mağazasında bedava ürün dağıtımı | Video 00:11
BİM’den deprem bölgesinde 100’ü aşkın mağazasında bedava ürün dağıtımı | Video 09.02.2023 | 17:09
Kahramanmaraş’ta 84 saat sonra gelen mucize! Asansörde kalan 4’ü çocuk, 6 kişilik aile enkazdan sağ çıkarıldı 04:20
Kahramanmaraş’ta 84 saat sonra gelen mucize! Asansörde kalan 4’ü çocuk, 6 kişilik aile enkazdan sağ çıkarıldı 09.02.2023 | 17:04
7.7’lik Kahramanmaraş depreminin dehşete düşüren yeni görüntüleri ortaya çıktı! O anlar ilk kez SABAH TV’de | Video 00:18
7.7’lik Kahramanmaraş depreminin dehşete düşüren yeni görüntüleri ortaya çıktı! O anlar ilk kez SABAH TV’de | Video 09.02.2023 | 16:44
Madenciler 82 saat sonra enkaz altından kurtardı | Video 01:47
Madenciler 82 saat sonra enkaz altından kurtardı | Video 09.02.2023 | 16:10
Gaziantep’teki depremde kan donduran iddia! Dükkanları büyütmek için kolonları kesmişler | Video 03:08
Gaziantep’teki depremde kan donduran iddia! Dükkanları büyütmek için kolonları kesmişler | Video 09.02.2023 | 15:57
Enkaz altındaki 7 yaşındaki Solin’le ekiplerin duygusal konuşması: Çıktığında oyun oynayacağız | Video 03:41
Enkaz altındaki 7 yaşındaki Solin’le ekiplerin duygusal konuşması: "Çıktığında oyun oynayacağız" | Video 09.02.2023 | 15:57
İskenderun’da tahribat böyle görüntülendi | Video 04:42
İskenderun’da tahribat böyle görüntülendi | Video 09.02.2023 | 15:39
Hatay’da anne ve 1 yaşındaki Rami bebek kurtarıldı | Video 02:38
Hatay'da anne ve 1 yaşındaki Rami bebek kurtarıldı | Video 09.02.2023 | 15:40
Depremin 80’inci saatinde Mahir ve Hilal kardeşler kurtarıldı | Video 02:33
Depremin 80’inci saatinde Mahir ve Hilal kardeşler kurtarıldı | Video 09.02.2023 | 15:18
Gaziantep’teki depremzedeler yaşadıklarını SABAH TV’ye aktardı | Video 07:05
Gaziantep'teki depremzedeler yaşadıklarını SABAH TV'ye aktardı | Video 09.02.2023 | 14:38
72 saat sonra enkazdan çıkarılan minik Hazal’ın su ister misin? sorusuna verdiği cevap duygulandırdı | Video 02:13
72 saat sonra enkazdan çıkarılan minik Hazal'ın su ister misin? sorusuna verdiği cevap duygulandırdı | Video 09.02.2023 | 14:35
Küçük kız depremden 56 saat sonra sağ olarak kurtarıldı | Video 01:27
Küçük kız depremden 56 saat sonra sağ olarak kurtarıldı | Video 09.02.2023 | 11:36
Türkiye bu görüntüyü unutmayacak! Hatay’da 20 günlük Kerem bebek, 60 saat sonra enkazdan çıkarıldı | Video 00:10
Türkiye bu görüntüyü unutmayacak! Hatay’da 20 günlük Kerem bebek, 60 saat sonra enkazdan çıkarıldı | Video 09.02.2023 | 13:49
Hatay’da enkazdan çıkan vatandaşlar o anları SABAH TV’ye anlattı: Bizimki bir mucize | Video 01:29
Hatay'da enkazdan çıkan vatandaşlar o anları SABAH TV'ye anlattı: "Bizimki bir mucize" | Video 09.02.2023 | 13:31
Hatay’daki Çinli ekip, Türk ekiplerle birlikte enkazdan hamile kadını sağ olarak çıkardı | Video 02:48
Hatay'daki Çinli ekip, Türk ekiplerle birlikte enkazdan hamile kadını sağ olarak çıkardı | Video 09.02.2023 | 12:39
Rus yangın söndürme uçağı İskenderun Limanı’ndaki yangına müdahale etti | Video 01:28
Rus yangın söndürme uçağı İskenderun Limanı'ndaki yangına müdahale etti | Video 09.02.2023 | 12:39
70 yaşındaki Sarıgül Nine, düvesini satıp parasını depremzedelere bağışladı | Video 00:44
70 yaşındaki Sarıgül Nine, düvesini satıp parasını depremzedelere bağışladı | Video 09.02.2023 | 12:53
SABAH.com.tr deprem bölgesinde: Onlarca noktada çadırkentler, seyyar mutfak ve sahra hastanesiyle yaralar sarılıyor | Video 02:05
SABAH.com.tr deprem bölgesinde: Onlarca noktada çadırkentler, seyyar mutfak ve sahra hastanesiyle yaralar sarılıyor | Video 09.02.2023 | 13:09
Hatay’da depremzedeler için AFAD tarafından çadırlar kuruldu | Video 00:11
Hatay'da depremzedeler için AFAD tarafından çadırlar kuruldu | Video 09.02.2023 | 13:08
TSK’nın helikopterleri görev başında | Video 03:34
TSK’nın helikopterleri görev başında | Video 09.02.2023 | 12:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA